Välj rätt bransch: Här är karriärvalen som ger högst lön i Sverige just nu

Snittlönen per månad i Sverige är just nu 32 000 kronor, men genom att välja rätt bransch kan du få betydligt mer på lönekontot än så.

Om en hög lön är ditt huvudfokus är finansbranschen ett säkert kort, men även mäklare, specialistläkare, forskningschefer, kommundirektörer och piloter drar i snitt in ordentliga summor varje månad.



Vissa yrken kräver en utbildning på minst fem år – såsom läkare – medan du inom andra branscher är redo för yrkeslivet efter två år.



En pilotutbildning tar till exempel mellan 18-24 månader, och när du sedan är yrkesverksam kan du räkna med en snittlön på över 60 000 kronor per månad.



Topplistan: Här är de 19 bäst betalda yrkena i Sverige just nu

Högre chefer inom bank, finans och försäkring - 123.100 kr Mäklare inom finans - 77.700 kr Specialistläkare - 75.200 Verkställande direktörer m.fl. - 74.200 kr Högre forsknings- och utvecklingschefer - 72.000 kr General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. - 71.500 kr Ekonomi- och finanschefer, högre nivå - 68.500 kr Piloter m.fl. - 64.700 kr Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, högre nivå - 64.200 kr Lägre chefer inom bank, finans och försäkring - 63.600 kr Personal- och HR-chefer - 63.000 kr Försäljnings- och marknadschefer - 62.700 kr Lägre forsknings- och utvecklingschefer - 61.300 kr Informations-, kommunikations och PR-chefer - 61.200 kr It-chefer - 59.100 kr Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet - 59.000 kr Fastighets- och förvaltningschefer - 58.400 kr Inköps-, logistik- och transportchefer - 57.700 kr Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård - 57.300 kr



Källa: SCB