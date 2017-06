Sveriges 101 Supertalanger 2017 – Influencers

Här är Sveriges mest begåvade influencers just nu.

1. Zara Larsson

Ålder: 19

Sysselsättning: Artist

LÄS MER: Zara Larsson: "I åttan skrattade jag åt feministerna"

Musikartist och feministisk förebild som tagit världen med storm. Hon har miljontals följare på sociala medier där hon hämningslöst höjer sin röst för det hon tror på. Nominerad till regeringens musik­exportpris som går till den som satt Sverige på världskartan och bidragit till den moderna Sverigebilden internationellt.

2. Paulina Modlitba Söderlund

Ålder: 36

Bolag: We Should Be Friends

Driver sitt eget företag inom digital kommunikation, marknadsföring och strategi och arbetar aktivt med att engagera fler kvinnor i tech och startupbolag. Är också expert i Digitaliseringskommissionen.

3. Charlie Eriksson

Ålder: 25

Sysselsättning: Grundare av Aldrigensam

Grundare av projektet Aldrig ensam där han genom sociala medier och föreläsningar vill inspirera och motivera unga personer att fortsätta kämpa mot sin psykiska ohälsa och välja livet. Som ambassadörer har han en rad kända ansikten som Therese Lindgren, Sigge Eklund och Jon Olsson.

4. Maja Bredberg

Ålder: 33

Bolag: Forsman & Bodenfors

Journalist och opinionsbildare som 2015 blev headhuntad till kommunikationsbyrån. Har arbetat med uppmärksammade kampanjer för bland andra H&M och Coop som krossat kvinnostereotyper och utmanat vårt köttätande.

5. Ishtar Touailat

Ålder: 31

Bolag: Women in Business

Innovationsrådgivare och affärscoach vid Stockholms universitets innovationskontor som har arbetat med att öka jämställdheten inom IT-branschen som grundare och vd i Women In Business. Initiativtagare till Starta eget-dagen.

6. Felicia Margineanu

Ålder: 23

Bolag: Oh Snap Sweden

Social entreprenör som startade en kreativ organisation för tjejer, Oh Snap, som använder kameran som verktyg för samhällspåverkan. Har tidigare arbetat med en antirasistisk rörelse och fick pris av FN-förbundet. År 2015 gav hon ut sin debutbok "Uppkopplad – en guide till sociala mediers möjligheter".

7. Clara Henry

Ålder: 22

Sysselsättning: Bloggare

Komiker, tv-personlighet och videobloggare som har över 400 000 följare på Youtube och som använt sina kanaler för att sprida positiva feministiska budskap.

8. Tor Rauden Källstigen

Ålder: 31

Bolag: Signal Signal

Entreprenör som varit med och startat mobila podcaststudion Opinion som gett hundratusentals människor en chans att dela sina berättelser. Senaste initiativet Signal Signal gör automatiserad mediebevakning av talat innehåll.

9. Erika Malmberg

Ålder: 32

Bolag: Cloudpro

Ex-polis som jobbat på Ekobrottsmyndigheten och på länskriminalen i Örebro. Numera rådgivare med fokus på säkerhetskultur. Också känd från första omgången av "Genikampen" på SVT och för Facebookgruppen Mycket snack, Mycket verkstad.