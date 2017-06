Sveriges 101 Supertalanger 2017 – Finansfolket

Här är Sveriges mest begåvade finansfolk just nu.

1. Gustav Berggren

Ålder: 36

Bolag: Avanza Bank



Har en bakgrund inom juridik från Gents universitet och Stockholms universitet plus business administration and leadership vid Suffolk University. Han har tio års erfarenhet från Avanza och sitter sedan två år tillbaka i ledningen och är nu chef för privatbanken.

2. Oscar Karlsson

Ålder: 31

Bolag: Handelsbanken

Förvaltar Sverigefonden på flera miljarder, med ansvar för placeringarna i några av Sveriges största bolag. Studerade i Uppsala och på Cass Business School och har även arbetat på Erik Penser och Dagens Industri.

3. Sverker Åkerblom

Ålder: 34

Bolag: Blackrock

Började sin karriär på investmentbanken Lazard i London. Efter en tid på solenergibolaget Tessera började han på Blackrock, världens största kapitalförvaltare, där han i dag jobbar som director alternative investments renewable power.

4. Joakim Dal

Ålder: 30

Bolag: GP Bullhound

Anslöt sig till GP Bullhound 2014 som investment manager och arbetar med Sidecar riskkapitalfonder. Har även arbetat med private equity på EQT och M&A på Morgan Stanley.

5. Henrik Forsberg Schoultz

Ålder: 31

Bolag: Ernström & Co

Investment manager med tidigare erfarenhet från McKinsey och Nordstjernan som nu arbetar på investeringsbolaget. Civilingenjör från Chalmers där han har belönats med John Ericsson-medaljen.

6. Nina Rawal

Ålder: 37

Bolag: Industrifonden

Har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen i molekylär neurobiologi. Nu är hon chef över investeringsteamet inom life science och har sedan innan erfarenhet från BCG i både Stockholm och New York.

7. Christer Magnergård

Ålder: 36

Bolag: DNB

Head of Equities, Sweden, och själv expert på verkstadssektorn där han är rankad topp tio-analytiker i Sverige.

8. Douglas Holmstrand

Ålder: 28

Bolag: Pareto Securities

Aktiechef som sin unga ålder till trots arbetat i tio år på Pareto, tidigare med equity sales.

9. Sam Myers

Ålder: 27

Bolag: Balderton Capital

Principal som driver investeringar i Norden där tidigare investeringar har inkluderat företag som My SQL och Bookatable. Den nuvarande portföljen har företag som Kobalt Music, Tictail och Rebtel.

10. Nick Lundvall

Ålder: 26

Bolag: General Atlantic

Inledde sin karriär på Morgan Stanleys M&A-avdelning i London. År 2014 blev han rekryterad till den globala tillväxtinvesteraren General Atlantic där han som associate ansvarar för all verksamhet i Norden.

11. Andra Farhad

Ålder: 23

Bolag: Börshajen

Börshaj som skapat sin egen förmögenhet samtidigt som hon före­läser i utsatta områden om ekonomisk frihet samt har startat och driver "Sveriges snabbast växande utbildningsplattform för sparande och investeringar".

12. Miriam Grut Norrby

Ålder: 31

Bolag: Schibsted Growth

Investeringschef som hjälper svenska startupbolag att växa. Hon sitter även i styrelserna för Prisjakt, Lendo, Mittbolån och SUP 46 och har insyn i många techbolag på nära håll.

13. Björn von Sivers

Ålder: 28

Bolag: Vostok New Ventures

Han är chef för investor relations och en medlem av investeringsteamet på Vostok New Ventures Ltd. Han har tillbringat de senaste åren med fokus på onlinemarknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter och tillväxtmarknader.

14. Kunal Chauhan

Ålder: 24

Bolag: Lazard

Analytiker på investmentbanken Lazard i New York. Han fick stipendium till Macalaster College i Minnesota där han har studerat.

