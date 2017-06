Är du lat? Grattis – det kan vara ett tecken på hög intelligens

Är du lat?



Det kan vara ett tecken på att du har högt IQ, enligt forskare vid Florida Gulf Coast University. De har genomfört en studie som kopplar fysisk inaktivitet till intelligens och en högre grad av tankeverksamhet, skriver The Telegraph.



60 studenter deltog i studien, som delade upp testpersonerna mellan ”tänkare” och ”icke-tänkare”. Under en veckas bar samtliga deltagare i studien en apparat på vristen som mätte deras rörelser och aktivitetsnivåer.



Det visade sig att ”tänkarna” inte rörde på sig särskilt mycket, men blev sällan uttråkade – medan ”icke-tänkarna” hade större behov av att stimuleras av externa aktiviteter, såsom träning.



Studien, som publicerats i Journal of Health Psychology, lägger bland annat fram tesen att ”icke-tänkare” blir lättare uttråkade, och behöver fylla tiden med fysisk aktivitet.



Men det finns även forskning som visar på att motion gör dig smartare.



"Vissa forskare tror att det är positivt för den kognitiva förmågan att röra på sig, det vill säga att man blir smartare av att röra på sig, medan andra hävdar att det är placebo. Men det finns dock indikationer som visar på ett orsakssamband och förmodligen gör motion en lite smartare", säger Emma Frans, doktor i medicin vid Karolinska Institutet, till Dagens Industri.