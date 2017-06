Vill du ha en MBA på ditt CV? Här är skolorna som ger högst lön efter examen

Yrkesverksamma med en MBA från Stanford har den högsta snittlönen på drygt 1,2 miljoner kronor per år. Det visar Financial Times årliga globala ranking av MBA-utbildningar (Master of Business Administration).



IE Business School i Spanien ger bäst snittlön i Europa för de som har en MBA, med en snittlön på 1,5 miljoner som yrkesverksam.



Men när andra faktorer än lönen tas i beaktande hamnar Stanford på andra plats, och internationella lärosätet INSEAD – med campus i Frankrike, Abu Dhabi och Singapore – som nummer ett.



Rankingen baseras på undersökningar bland universiteten och deras avgångselever – faktorer som karriärutveckling efter examen, mångfalden bland studenter och fakultet samt idéutveckling spelar in.



Topp 10 snittlön efter MBA-examen (årlig snittlön i dollar)

Stanford Graduate School of Business – 195 322 Indian Institute of Management Ahmedabad – 181 863 University of Pennsylvania: Wharton – 181 634 Harvard Business School – 178 113 Columbia Business School – 172 624 IE Business School – 168 923 University of Chicago: Booth – 168 200 University of California at Berkeley: Haas – 168 163 Insead – 167 657 MIT: Sloan – 165 716