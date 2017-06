Levde på bidrag och ströjobb – nu tjänar han miljoner på att resa jorden runt

Johnny Ward växte upp under tuffa förhållanden på Irland, i en familj som till stor del levde på bidrag. Han kollade på reseprogram när han var barn, och drömde sig bort.



Direkt efter examen från universitetet bokade han en enkel flygbiljett till New York.



”Jag åkte bokstavligen 12 timmar efter min sista tenta, and efter det kom jag aldrig riktigt hem igen. Det var ungefär tio och ett halvt år sedan” säger Johnny Ward till CNBC.





För att försörja sig tog han ströjobb i flera år, bland annat som lägerledare i USA och Engelskalärare i Asien – men det var ingen långsiktigt lösning för Johnny Ward, som ville ha resandet som en permanent livsstil.



Hans lösning: en reseblogg. Eftersom Johnny själv var ”helt okunnig” på området betalade han 100 dollar för att låta någon annan bygga en sajt.



Det var 2010. Två år senare tjänade han kring 350 000 kronor per månad på bloggandet – nu har investeringen på 100 dollar växt till en verksamhet som drar miljoner.



Allt eftersom intäkterna ökade grundade Johnny sitt eget mediabolag, Step4WardMedia, som bygger och köper sajter och har anställt ett eget team.



”Jag är ingen särskilt bra skribent eller fotograf, men jag är ärlig och passionerad. Så länge du är ärlig och passionerad, och villig att ta risker, då kan vem som helst göra vad jag har gjort” säger Johnny Ward till CNBC.