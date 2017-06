Här är 7 sätt att tjäna pengar medan du sover

I vår digitala tidsålder är det inte så komplicerat att generera extra inkomster, till och med när du sover. Det gäller helt enkelt att etablera en stabil inkomstkälla som får pengarna att rulla in kontinuerligt, skriver entreprenören John Rampton i magasinet Entrepreneur.



Det här är hans tips för att tjäna pengar medan du sover.



Grunda ett medlems-community

Om du är en auktoritetsfigur som folk lyssnar kan du grunda ett medlems-community med en prenumerationsavgift – och tillhandahålla högkvalitativt content som andra inte har tillgång till.



Peer-to-peer lån

Peer-to-perr lån (eller P2P) är lån som tas och ges mellan privatpersoner direkt, via en marknadsplats – vilket ger dig möjligheten att ta ut högre ränta när du lånar ut.



Hyr ut fastigheter

Tack vare Airbnb är det hur enkelt som helst att hyra ut din bostad, vare sig det handlar om din huvudbostad när du är på semester eller om du äger extra fastigheter. Eller varför inte hyra ut din parkeringsplats?



Sälj fysiska produkter

Att lansera din egen e-handelsbutik och sälja fysiska varor kräver förvisso en rejäl insats, och troligtvis en del kapital, för att komma igång – men har därefter potential att dra in hyggliga summor medan du ligger och drar dig på morgonen.



Blogga

Det tar bara några minuter att lansera din egen blogg, och med rätt inriktning och en publik som är villig att läsa dina inlägg finns allt potential i världen att tjäna pengar – du behöver inte vara en professionell skribent eller expert på någonting, det viktigaste är att vara engagerande.



Sälj dina egna informationsprodukter

Är du extra kunnig på något specifikt? Det finns en marknad för informations-videos och texter, och en stor mängd plattformar att nå ut genom.



Investera

Att investera är ett beprövat sätt att tjäna passiva pengar, och tack vare internet är det väldigt lätt att hålla sig uppdaterad. Läs mer på VA Finans.