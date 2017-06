Experten: Du behöver inte jobba mer för att få högre lön – bara smartare

Att lägga in extra timmar på jobbet ses av många som ett sätt att visa framfötterna, för att därigenom klättra på karriärstegen och dra in en högre inkomst.



Men det är helt fel angreppssätt, enligt författaren och före detta säljchefen Susie Moore.

Det gäller att öppet bidra med dina idéer, och att ständigt be om det du vill ha. Till exempel: Kvinnor som konsekvent förhandlar om lönen tjänar i genomsnitt 1 miljon dollar mer under karriären än de som inte gör det. Det skriver Susie Moore i Business Insider.



"Utgå inte ifrån att din chef har ett hum om att du vill ha löneökning eller att du är underbetald. Alla är för upptagna med sin egen dagliga stress för att märka att hur du går hem efter sju på kvällen varje dag, eller att du aldrig var sjuk under hela 2016."



Och det är bara den ekonomiska aspekten; att be om saker drar också igång dialogen kring din karriär och öppnar upp möjligheterna för avancering i ett helt annat tempo.



Det är viktigt att nätverka innan du verkligen behöver det – och det handlar inte om att mingla och utbyta visitkort, det handlar om att för samman folk, om att var närvarande och lära känna personer inom din bransch i staden du bor i.



"Du borde alltid inofficiellt vara på jakt efter ett nytt jobb. Var öppen. Utgå inte ifrån att ditt företag är lojala mot dig – de ger dig sparken så fort du slutar producera det de vill ha" säger Susie Moore.