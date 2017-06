Här är 10 svenska städer där du kan leva på en halv Stockholms-lön

Den genomsnittliga årsinkomsten i Stockholm är 337 400 kronor. I Kalix ligger årsinkomsten på 260 400 kronor i snitt.



Huspriset för en permanentbostad i Stockholm är 6,6 miljoner kronor i snitt, jämfört med 556 000 Kalix – det vill säga ungefär en tolftedel. Priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i centrala Stockholm är just nu i snitt 92 127 kronor. Det dyraste snittpriset per kvadratmeter i Kalix under det senaste året var 7 928 kronor. I Fagersta är snittpriset per kvadratmeter just nu 2 202 kronor, enligt Svensk Mäklarstatistik.



En etta på 16 kvadratmeter i centrala Stockholm går loss på strax under 2 miljoner kronor i utgångspris – samtidigt som du kan få en fyra på 88 kvadratmeter för 700 000 kronor i Sandviken, enligt Svensk Fastighetsförmedling och Svensk Mäklarstatistik.



För att köpa bostad behöver du en kontantinsats på 15 procent, och de flesta bankerna låter dig bara låna ett belopp som motsvarar ett antal gånger din årsinkomst – på SEB ligger taket exempelvis på fem gånger årsinkomsten.



För att kunna köpa en bostadsrätt på 30 kvadratmeter i Stockholm till snittpriset behöver du alltså tjäna kring 40 000 kronor i månaden för att få bolån av banken.



Om du istället köper en bostadsrätt på 30 kvadratmeter till det högsta snittpriset i Fagersta behöver du enligt den modellen tjäna under 4 000 kronor i månaden.



Det vill säga: du kan tjäna hälften av vad du behöver tjäna i Stockholm för att ta bolån, och fortfarande ha pengar över. Och det finns många städer runtom i landet där det ser likadant ut. I Värmland finns till exempel 11 städer med ett kvadratmeterpris på i snitt under 10 000 kronor, likaså i Småland och Skåne.



Här får du mest kvadratmeter för pengarna i Sverige:

Sandviken: 116 / 8.7 tkr

Nässjö: 115 / 8.7 tkr

Kiruna: 110 / 9.1 tkr

Lidköping: 109 / 9.2 tkr

Vänersborg: 106 / 9.4 tkr

Karlshamn 103 / 9.7 tkr

Oskarshamn: 102 / 9.8 tkr

Boden: 99 / 10.1 tkr

Västervik: 95 / 10.6 tkr

Eslöv: 94 / 10.6 tkr



Källor: SCB, Svensk Mäklarstatistik, Svensk Fastighetsförmedling