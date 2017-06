De hoppade av studierna för att bli entreprenörer – nu drar 25-åringarnas klockbolag in 500 miljoner per år

De gjorde en Filip Tysander och grundade klockbolag – tre år senare drar deras startup in 500 miljoner, och bara fortsätter att växa.

Kramer LaPlante och Jake Kassan är båda 25 och bor i Los Angeles. De försökte studera vidare på universitet, men kände att de mest satt och lärde sig sådant de redan hade jobbat med i praktiken.



”Jag hade ekonomiska mål. Jag hade som mål att bli framgångsrik, och jag satt i ett klassrum och behövde skriva uppsatser. Det kändes inte rimligt för mig” säger Jake Kassan, som hoppade av studierna när han var 19 år. Han grundade ett framgångsrikt e-handelsföretag redan 17 år gammal, skriver CNBC.



Får tre år sedan lanserade Kassan och LaPlante en startup tillsammans - klockbolaget MVMT Watches – genom två enormt framgångsrika crowdfunding-kampanjer på sajten Indiegogo. De drog in sammanlagt 300 000 dollar i startkapital från nästan 3 000 inevsterare, vilket motsvarar över 2,6 miljoner kronor.



2016 drog deras startup in kring 60 miljoner dollar – det vill säga över 500 miljoner kronor.



Deras affärsmodell bygger på att sälja samma typ av klockor som gick för en prislapp på över 2 000 kronor betydligt billigare – genom att köpa från billiga leverantörer i Kina, hoppa över mellanhänder och sälja direkt mot kunderna online, skriver CNBC.



En annan viktig framgångsfaktor är att rikta sig till millennials – via digital marknadsföring har MVMT Watches skapat ett varumärke med en cool profil som attraherar unga kunder.



Kramer LaPlante och Jake Kassans bolag har på tre år sålt över 600 000 klockor, och växer så det knakar.



”Det är nu e-handeln tar över” säger Jake Kassan till CNBC.