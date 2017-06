Här är börssuccén som växer 30% varje år – och duon som ska leda dem mot nya höjder

Netent har de senaste åtta åren åtnjutit en otrolig tillväxt – 30 procent per år – och är bland de högst värderade bolagen på börsen. De har producerat casinospel i 20 år, behandlar 50 000 transaktioner i minuten och har de största kunderna bakom sig. Men många känner till deras aktiekurs bättre än företaget i sig.



I toppen av succéföretaget hittar man numera Therese Hillman, nybliven CFO och Åsa Bredin, utvecklingschef – som ska vara med och leda Netent mot nya höjder.



”Det var dags för något nytt. Att arbeta i tillväxtbolag är det roligaste som finns. Netent kändes som ett självklart steg” säger Therese Hillman. Hon anslöt sig till Netent i början av januari 2017.

Åsa Bredin har lång erfarenhet inom spelbranschen, som hon hamnade i av en ren slump. Före Netent tillbringade hon fem år på speloperatören (och deras största kund) Betsson, för att sedan hoppa över till spelutvecklaren King. Idag är hon en av spelbranschens kvinnliga pionjärer.



Att kliva in i Netents lokaler i innerstan är som att kliva in i en annan värld. Det är stort, internationellt (47 olika nationaliteter samsas i lokalerna) – och känns som allt annat än ett vanligt Stockholmskontor. Mångfald och jämställdhet är en viktig byggsten i bolagets framgång.



”Teknik är fortfarande en mansdominerad bransch, men vi arbetar mycket för att få in fler kvinnor, vilket gör att det blir lättare att hitta dem. Mångfald i teamen förändrar också produkten på ett positivt sätt, eftersom det ger mer kreativitet. Vårt team ska återspegla våra kunder, och det finns en mångfald bland dem också” berättar Åsa Bredin.



Netent släpper ett spel i månaden. Processen för produktionen är likt filmskapande; varje spel tar flera månader att bygga. Utmaningen är att göra varje spel så unikt som möjligt då konkurrensen är stenhård – det senaste spelet bör alltid vara snäppet häftigare än sin föregångare.



”Vi måste hela tiden jobba med förändring. Man måste sträva efter att vara först ut med det som kunden efterfrågar och ha rätt erbjudande. Våra produkter måste vara de mest relevanta och bästa” säger Therese Hillman.



Netent står idag för drygt en tredjedel av den europeiska marknaden för onlinespel. Förra året lanserades deras spel i New Jersey, USA, för första gången. Det är en svår och hårt reglerad marknad som Netent är fast beslutna att dominera, trots motstånd. Många varnade för att preferenserna inte var densamma och att spelen kanske inte skulle ha den genomslagskraft Netent hade hoppats på. Netents kommunikationschef Romboli är optimistisk.



"Marknaden har lärt sig att våra spel är unika och har därför förväntningar vi måste leva upp till. Att ta det stora steget in på den amerikanska marknaden är en utmaning, men vi har nu sett att det har gått hur bra som helst. Gör man en bra produkt i grunden kommer den att fungera internationellt."