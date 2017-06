Ekonomen: Så mycket behöver du tjäna för att kunna bo i Stockholm

Priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i centrala Stockholm är just nu i snitt 92 127 kronor, enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.



Bolånetaket innebär att du måste ha en kontantinsats på 15 procent, och flera banker – bland annat SEB och Swedbank – låter dig bara låna ett belopp på ett visst antal gånger din årslön. Dessutom ställer amorteringskravet större press på låntagarens ekonomi.



”I vårt fall går det taket vid fem gånger årsinkomsten” säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB, till Dinapengar.se.



Om du köper en etta på 35 kvadratmeter i centrala Stockholm för cirka 3 490 000 kronor och ett snittpris per kvadratmeter på 99 761 kronor – då kan du låna upp till 2 966 500 kronor, med en kontantinsats på 15 procent. För att kunna låna så mycket på SEB eller Swedbank behöver du tjäna minst 49 000 kronor per månad, skriver Dinapengar.se.



Om du köper en tvåa på 55 kvadratmeter med ett snittpris på 86 441 kronor per kvadratmeter behöver du och ditt hushåll tjäna sammanlagt 67 000 kronor per månad. För en trea på 70 kvadratmeter till ett snittpris på 80 916 kronor per kvadratmeter behöver ditt hushåll tjäna 80 000 kronor per månad.



”Många människor stängs ute från bostadsmarknaden, i synnerhet från de attraktiva områdena” säger Jens Magnusson.