Så ska den här norska startupen ge dig lägre elpriser – och ta upp kampen mot jättarna

Det finns många exempel på hur de stora elbolagen lurat in sina kunder i krångliga, missvisande och dyra avtal.



Under 2016 fick Konsumentverket in drygt 300 anmälningar mot olika elbolag, samtidigt som Allmänna reklamationsnämnden tog emot 68 ärenden och Konsumenternas Energimarknadsbyrå fick in cirka 600 klagomål.



Och konsumenternas förtroende för de största svenska elbolagen faller, enligt siffror från Svenskt Kvalitetsindex. De två jättarna, Vattenfall och EON, ligger båda under den kritiska nöjdhetsgränsen.



Fyra norrmän har nu tröttnat på hur marknaden ser ut för konsumenter, och har grundat startupen Hudya – med det ambitiösa målet att ruska om i elbranschen.

"Andra leverantörer lägger först tid och pengar på att skapa en produkt, och sedan ännu mer pengar på att övertyga konsumenterna om dess fördelar. Vi gör precis tvärtom" säger Hudyas kommunikationschef Morten Kvam.



Deras strategi är transparant prissättning utan vare sig dolda avgifter, bindningstid eller villkor som är svåra att sätta sig in i – och nyckeln till att kunna erbjuda lägre elpriser är helt digitaliserade processer. Dessutom ska kunderna bjudas in för att vara med och utveckla tjänsten, så kallad ’co-creation’.



Den transparenta prismodellen går ut på att kunden ser Hudyas inköpspris samt det pålägg de tar ut för att täcka drift och utveckling.



Hudya kommer att lansera sin eltjänst i Sverige, Norge och Danmark i februari.