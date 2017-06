Så kunde den här startupen gå från att skrota sin bästa produkt till att vara värd en miljard

Startupen SalesLoft främsta produkt under 2015 var verktyget Prospector, värt 4 miljoner dollar i intäkter. Verktyget var tänkt att användas för att skapa leads – men användas istället av säljarna för att leta rätt på mejladresser via Linkedin och skicka ut massmejl.



Kyle Porter, grundare och vd på SalesLoft, var inte särskilt förtjust i hur hans produkt användes, och såg ingen framtid för Prospector – han insåg att dess användning skulle skada företaget ordentligt på sikt, och ville inte se SalesLofts verksamhet bli synonymt med spam.



Han gick till bolagets investerare och försökte övertyga dem om att överge SalesLoft mest inkomstbringande produkt och istället satsa på CRM-verktyget Cadence, som vid den tidpunkten endast var värt 75 000 dollar i intäkter.



Och det fungerade – Kyle Porter lyckades dra in över 10 miljoner dollar i kapital för att satsa fullt ut på Cadence, och ett halvår senare skrotade SalesLoft flagskeppet Prospector.



Nu har SalesLoft dragit in ytterligare 14,5 miljoner i riskkapital och värderas till 100 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 900 miljoner kronor.



Cadence hjälper säljare bygga mer mänskliga kontakter med potentiella kunder, genom nya tech-lösningar såsom maskininlärning.