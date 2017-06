Direktflyg till New York för 600 kronor – Norwegian satsar på rekordbilliga biljetter

Det går bra för Norwegian – under 2016 sattes nytt passagerarrekord med närmare 30 miljoner resenärer, och flygbolaget utnämndes till världens bästa lågprisbolag på långdistans för andra året i rad samt Europas bästa lågprisbolag för fjärde året i rad.



En stor del av Norwegians passagerarökning kan härledas till långdistansflygningarna.



Och nu satsar flygbolaget ytterligare på långdistans – från och med sommaren 2017 planerar de att lansera biljetter för direktflyg mellan Europa och New York som kostar från 620 kronor. Det rapporterar The Guardian.



De låga biljettpriserna blir möjliga tack vare mer bränsleeffektiva flygplan, och genom att flyga till New Yorks sekundära flygplatser – som har lägre avgifter.



”En viktig del av våra planer är att se till att de [biljetterna] verkligen är prisvärda, så att så många människor som möjligt kan få flyga” säger en talesperson till The Guardian.



Norwegian ämnar släppa mer detaljer om de nya rutterna och biljettpriserna snart, enligt The Guardian.