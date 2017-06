Mannen som gick från vaktmästare till mångmiljonär: Min bästa investering kostade 300 kronor

Tony Robbins växte upp under tuffa förhållanden, har ingen högre utbildning och tvingades flytta hemifrån vid 17 års ålder och försörja sig som vaktmästare. Idag har han grundat över 12 företag som sammanlagt drar in kring 5 miljarder dollar per år.



”Våra tuffaste utmaningar och problem, våra värsta misslyckanden – de ger insikt, för dem av oss som inte ger upp” säger Robbins till CNBC.



När Tony Robbins och jobbade deltid som vaktmästare tjänade han 40 dollar i veckan. När möjligheten att gå på ett seminarium med entreprenören Jim Rohn för 35 dollar dök upp var det alltså långt ifrån självklart att punga ut med nästan hela veckolönen.



Till slut bestämde sig Robbins för att gå i alla fall – det skulle visa sig bli hans livs bästa investering, enligt honom själv.

”Han lärde mig den ultimata hemligheten: ’hur ökar du ditt värde? Lär dig att jobba hårdare på dig själv än på ditt jobb.’ Han fick mig att sluta fokusera på sådant jag inte hade kontroll över, och fokusera på det jag faktiskt kunde kontrollera. Jag kunde bättra mig själv” säger Tony Robbins till CNBC.



Nyckeln till att lyckas som entreprenör är att göra mer för folk än vad något annat företag gör, samt att förstå dina kunder bättre än vad de förstår sig själva, enligt Robbins.



”Starta aldrig ett företag om det inte är ditt livs passion och du skulle kunna göra det utan att få betalt” säger Robbins till CNBC.