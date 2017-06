Här är jobben med bäst framtidsutsikt i Sverige

Det finns många faktorer som gör ett specifikt yrke till ett bra karriärval. En av dem är lön, ett annat är framtidsutsikt; hur ser efterfrågan ut på arbetsmarknaden de närmaste ett, fem och tio åren – och hur ser löneutvecklingen ut?



Läkare i allmänmedicin tjänar till exempel i snitt 62 900 kronor per månad, och har goda framtidsutsikter, både den närmsta tiden och tio år framåt – läkare med specialistkompetens kommer att vara särskilt eftertraktade framöver, enligt Arbetsförmedlingen.



En annan stark kategori är ingenjörer som också har den magiska kombinationen av hög snittlön och stor efterfrågan – mellan 44 800 (offentlig sektor) och 50 700 (privat sektor) kronor per månad för en civiilingenjör, enligt Sveriges Ingenjörer – samt en god förväntad löneutveckling under hela det yrkesverksamma livet.



Eftersom flygtrafiken och födelsetalen ökar i Sverige kommer det råda stark efterfrågan på flygtekniker och barnmorskor framöver, och låg konkurrens på jobbmarknaden. Dessutom ligger snittlönen för en flygtekniker på hyggliga 54 000 kronor per månad, och för barnmorskor 33 700 kronor per månad.

Här är 10 jobben med bäst framtidsutsikt i Sverige (snittlön i kronor per månad):



Läkare – 62 900

Flygtekniker – 54 000

Civilingenjör – 44 800 – 50 740

IT-arkitekter – 42 300

Testledare/Testare – 40 400

Systemutvecklare – 40 400

Barnmorska – 33 300

Gymnasielärare i yrkesämnen – 30 700

Speciallärare och specialpedagog – 30 900

Plåtslagare – 27 700



Källor: Arbetsförmedlingen, SCB, Allastudier.se