Gav sig på mansdominerad bransch och fick årtiondets nätmobb efter sig – Anita Sarkeesian: Så får vi slut på hatet

Anita Sarkeesian är en feministisk ikon för det 21:a århundrandet – hon kommunicerar med hjälp av videos, pratar om populärkultur och är noga med att använda ett språk som alla förstår.



Men att få brett genomslag har haft sitt pris; mord- och våldtäktshot, näthat och offentliggörande av privata uppgifter har blivit en del av vardagen för Sarkeesian sedan hon 2012 lanserade en crowdfunding-kampanj för sin YouTube-serie som tar upp skadliga könsroller inom data- och tv-spel.



"Hon är inte krigskorrespondent, åtminstone inte i ett krig vi kände till. Men tydligen är vissa beredda att ta till krigsåtgärder… det [är] fortfarande förenat med livsfara för en kvinna att ta plats" skriver svenska chefsnätverket Klara K om Anita Sarkeesian.



Hon har lyckats uthärda nätmobben och trätt fram som en skarp, kritisk och enigmatisk tänkare med glimten i ögat – en klar röst som talar för en mer inkluderande populärkultur, och hur vi kan jobba för att ingen ska behöva tystas av hat i framtidens digitala klimat.



Sarkeesian växte upp i USA och Kanada, men föräldrarna är från Irak. Att växa upp i ett hushåll som hade invandrat från mellanöstern gjorde att hon fick ett annat perspektiv på saker och ting – och ifrågasatte sådant som andra tog för givet, säger Sarkeesian.



Det gav henne en grund för att tänka kritiskt.



När hon sedan studerade på universitetet kom hon i kontakt med feministisk teori, men blev frustrerad över det exklusiva språket.



”Jag ville skapa ett utrymme där folk kunde lära sig feministiska teorier utan att behöva gå till en dyr skola och vara priviligierade nog att lära sig förstå det underliga språket som akademiker pratar – ett språk som är omöjligt för de flesta att förstå” berättar Sarkeesian när vi träffas. Hon är på besök i ett vintrigt Stockholm för att ta emot ett pris av Klara K.



Lösningen blev att kommunicera med video, och prata om populärkultur. 2009 grundade hon sajten Feminist Frequency.



”Jag ville nå unga människor och kände att de läste tillräckligt i skolan. Video är min – och yngre – generationers språk, och populärkultur ett bra sätt att nå ut på.



2012 lanserade Anita Sarkeesian en Kickstarter-kampanj för att producera en kort video-serie på YouTube hon kallade Tropes vs Women in Video Games – tanken var att ta upp och diskutera skadliga könsroller i spelvärlden; bristen på intressanta och starka kvinnliga karaktärer, spel som innehåller systematiskt våld mot kvinnor och objektifiering för att nämna några exempel.

Efterfrågan på ett sådant forum var tydlig; målet på 6 000 dollar uppnåddes på 24 timmar.



Men sedan kom hatet. Mordhot, våldtäktshot, privata uppgifter om Sarkeesian och hennes familj offentliggjordes, ett online-spel som gick ut på att misshandla hennes ansikte, bombhot mot ställen hon var inbokad att föreläsa på – helt plötsligt uppstod en ny verklighet för Anita Sarkeesian, i vilken hon ständigt befann sig under attack.



Valet av video som forum, och populärkultur som ämne, gav ett bredare genomslag för Sarkeesians feministiska diskussion och kritik – men till ett väldigt högt pris.



”Min genomslagskraft hade varit betydligt mindre om jag hade stannat i den akademiska världen. Det faktum att jag tog den feministiska kritiken ut ur dess akademiska elfenbenstorn gjorde det möjligt för de snubbarna som trakasserade, och fortsätter att trakassera, att hitta mig. De hade aldrig brytt sig om jag bara publicerade i akademiska journaler.”



Sarkeesian blev tvungen att hitta en strategi för att hantera den obönhörliga och hänsynslösa nätmobben – näthat på en skala få av oss någonsin kommer behöva genomgå. Samtidigt är hot och trakasserier vardag för många med en offentlig digital närvaro – framförallt kvinnor och personer med en annan etnisk bakgrund.



Fotograf: Ivan Da Silva/Klara K



”Det är viktigt att förstå vilken påverkan trakasserier har på vår mentala hälsa. Många kvinnor vill inte prata om det eftersom de upplever att det får dem att framstå som rädda eller svaga – men ju längre jag har varit i den här situationen, desto viktigare tycker jag det är att diskutera detta.”



Anita Sarkeesian understryker vikten av att hitta ett system för känslomässigt stöd – att ha människor i ditt liv som kan ge dig bekräftelse utan att kritisera eller döma, eller försöka lösa problemet.



”Försök fundera ut vad du behöver; du kanske behöver sträckkolla tv-serier och äta mängder med choklad, eller åka bort ett tag” säger Sarkeesian och skrattar till. På det stora hela slår hon mig som en positiv person, full av energi trots att hon redan ägnat flera timmar åt att bli intervjuad och svara på i princip samma frågor om och om igen.



”Jag läste all den respons jag fick – jag kände att jag ständigt behövde veta vad som pågick, annars skulle något gå fel. Men en av de åtgärder jag behövde göra för min egen mentala hälsas skull var att låta andra bevaka mina digitala kanaler och bara rapportera sådant jag behövde få kännedom om. Jag tror inte det är hälsosamt att hälsosamt att kolla på det så mycket.”



Sarkeesian hittade även en drivkraft för att ta sig igenom.



”Jag kände att jag hade en chans att höja rösten, det var ett sätt för mig att hantera det. Jag tror att jag tog mig igenom trakasserierna, och fortsätter att göra det, eftersom jag kan använda [mina erfarenheter] för att utbilda människor, så andra inte utsätts.”





Fotograf: Ivan Da Silva/Klara K



Var kommer allt hatet ifrån?

”Om vi kollar på vad som hände mig så var det en bunt snubbar som känner både ett väldigt självberättigande och ett missnöje – och så skyller de missnöjet på kvinnor och människor med en annan hudfärg. När det kommer till spelvärlden så finns det många som känner att det är en ’boys club’ som bara är till för dem. Och hur vågar kvinnor kliva in där och uttala sig om att spel kanske borde vara mer inkluderande och inte behandla kvinnor som skit. Då slår de bakut – ju högre våra röster är desto argare blir de.”



”Det är ingen slump att så många av de kvinnor som trakasseras online jobbar i mansdominerade branscher.”



Men hatet är ett globalt fenomen, poängterar Sarkeesian, som också kan kopplas till det nuvarande politiska landskapet – och att Trump kunde bli vald till president.



Hur mycket ansvar kan vi lägga på sociala medier för vad som sker på deras mark?

”Det här är privata företag; de skriver själva sina användarregler och bestämmer därmed vad som är tillåtet och accepterat på deras plattformar, och vad som inte är det. Och de har också makten att välja precis hur reglerna verkställs i praktiken. Trakasserier handlar inte bara om vad som är lagligt eller olagligt. Om en betydande andel av användarna trakasseras av andra användare tycker jag att de [som driver kanalen] har ett stort ansvar att ta tag i det.”



Sarkeesian säger att mycket har hänt på fyra år, det finns en annan medvetenhet hos sociala medier-företagen när hon pratar med dem om trakasserier – men därmed inte sagt att de gör ett bra jobb.



”Vissa av de åtgärder som införs nu är bra, men borde ha gjorts för flera år sedan. Och alla åtgärder som görs nu är bara plåster, det sprutar blod och de försöker bara sätta plåster på – istället för att bygga om från grunden, vilket är vad som behöver ske.”



Samtliga existerande sociala medier dras med strukturella problem, eftersom de framförallt byggdes av vita män som aldrig tänkte på trakasserier när de konstruerade plattformen, enligt Sarkeesian.



”Det är vad som utgör ett privilegium; du behöver inte ens tänka på det eftersom inte är en del av din världsbild. Fan ta den som bygger en app idag och inte har trakasserier i åtanke, men det händer fortfarande hela tiden. Hur kan du vara ovetandes om problemet idag?”



På vilka sätt kan vi åstadkomma förändring?

”Genom att sätta press på de aktörer som har makt att åstadkomma strukturella förändringar, genom att införa juridiska påföljder för trakasserier på sociala medier och genom bredare kulturella förändringar.”



”Att göra media mer inkluderande, med bredare representation, är en del av kulturell förändring – en större mångfald av berättelser. Vi tänker oftast på populärkultur som endast underhållning, men det innehåller fortfarande budskap – människor lär sig genom berättelser.”



Även de tekniska förutsättningarna kan användas som ett verktyg för förändring.



”Om det bara är så enkelt som att trycka på ’svara’, skriva ett par ord och trycka på ’skicka’ – då kommer många att göra det. Men om du istället gör det bara ett steg svårare att trakassera så kommer antalet som sysslar med det minska.”



Avslutningsvis kommer vi in på varför den feministiska kampen fortfarande är nödvändig, och inte bara när det kommer till de stora frågorna.



”Jag såg en video nyligen som visade allt vi har feminismen att tacka för. Rösträtt och de där stora sakerna känner vi såklart till, men vi har också feminismen att tacka för möjligheten att till exempel ta lån och gå klädd i byxor – saker vi tar för givet för att vi är vana vid att alltid ha haft dem. Det är viktigt att förstå att den feministiska rörelsen har åstadkommit allt det där.”