Så övertalar du chefen och fixar högre lön

Du tycker att det är dags för en lönehöjning och har bestämt möte med chefen för att förhandla. Hur går du tillväga för att vara övertygande, och nå en överenskommelse du kan känna dig nöjd med?



”Innan mötet tycker jag att du konkret ska lista upp vad du gjort för företaget och vad du vill göra. Kolla också upp vad som är rimligt att få i lön, då vet du om du får ett skambud från chefen” säger retorikkonsulten Peter Nitschke till P5 STHLM.

Han uppmanar även till att slappna av och tänka på ditt kroppsspråk. Det är lättare att nå fram om du är lugn och utstrålar självsäkerhet.



”Se till att bygga upp en bra stämning när du går in i samtal. Du kommer längre genom att vara vänlig” säger Nitschke.



Sedan gäller det lägga över bollen i chefens knä. Förhandlingsexperten Veronica Sten tipsar om att alltid ställa öppna frågor – du ska aldrig ge ja och nej-alternativ.



"Knepet är att ställa hypotetiska frågor. Låt säga din chef säger 'du får en ökning med 3 procent'. Då frågar du: 'Vad krävs för att jag ska få 5 procent?' På så vis lägger du över bollen i chefens knä. Om hen därefter säger att det som krävs är att du jobbar lite mer, och du sedan gör det – då har du låst in din chef i ett hörn” säger hon.



Ett annat trick som kan vara bra att ha med sig är konstpausen, enligt Peter Nitschke.



”Den kan funka i vissa fall. Till exempel ifall chefen ger ett skambud. Be om konkreta exempel på vad som behövs för att få högre lön och var tyst. Är det ett skambud som inte har täckning, så är en konstpaus utmärkt. Då kan chefen få vrida sig lite.”



Och nyckelordet är övning.



”Du behöver bygga upp en kompetens, bra förhandlingsteknik är inget man föds med” säger Viveca Sten.