20 procent på ett år – här är förorten där bopriserna rusar mest

De senaste siffrorna visar signaler på att bostadsmarknaden håller på att svalna av något – varken bostadsrätter och villor i centrala- och stor-Stockholm upplevde någon prisökning under den senaste månaden, och prisökningen för bostadsrätter i hela landet låg på 1 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik.



Men ute på flera håll i förorten rusar bopriserna obehindrat i vidare. I Rinkeby ökade kvadratmeterpriset med 22 procent under hela 2016 – från 21 000 till 26 000 kronor per kvadratmeter.



Därefter kommer Hässelby-Vällingby med en prisökning på 13 procent, och Liljeholmen med en 12-procentig ökning.



I Sundbyberg har kvadratmeterpriset ökat med 9 procent till 58 212 kronor per kvadratmeter – men mäklaren Ramin Jahangiri på Edward & Partners förmedlade nyligen en bostadsrätt som gick loss på 100 000 kronor per kvadratmeter.



SPIRANDE OPTIMISM I DAVOS

Stämningsläget påtagligt bättre bland företagsledarna än i fjol, bedömer tidigare finansminister Anders Borg. Även statsminister Stefan Löfven har bilden att tongångarna om konjunkturen är mer positiva i Davos i år. Globalisering är i grunden bra, men klyftor måste bekämpas, argumenterar Löfven. (DI)

ALLIANSPARTIERNA VILL STOPPA FINANSSKATTEN

Samtliga allianspartier kräver att finansskatten stoppas. Men för finanssektorn tyder ändå allt på att en rejäl skattehöjning väntas nästa år. (DI)

FLER BRÄNNER PENSION FÖR ATT FÅ BIDRAG

Pensionärer tar ut sin tjänstepension på så kort tid som möjligt för att därefter bli berättigade till bostadstillägg från staten. (SvD)

LÅNGA SJUKSKRIVNINGAR ÖKAR

Psykisk ohälsa bakom ökade långtidssjukskrivningar. (DN)

FRI RÖRLIGHET KRÄVER ANSTÄNDIGA LÖNER

Fortsatt stöd för fri rörlighet på EU:s inre marknad kräver anständiga arbetsvillkor, skriver Europaparlamentariker Marita Ulvskog och LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin på Dagens Industris debattsida. (DI)

MISSNÖJE I TELIAS LEDNING

Frustrationen blir allt större i Telias högsta ledning över att huvudägaren, svenska staten, och en alltför defensiv styrelse hindrar arbetet med att lyfta tillväxten. (DI)

BALTISK MTG-AFFÄR NÄRMARE

MTG är på väg att sälja sin verksamhet i Baltikum, en affär som kan ge MTG ett tillskott på över 1 miljard kronor. (DI)

HEMLIG UTREDNING FRIAR ROLLÉN

Hexagons insidermisstänkta vd Ola Rollén kommer inte att åtalas, enligt en hemlig utredning som advokatbyrån Mannerheim Swartling tagit fram för mätteknikbolagets vidkommande. (SvD)