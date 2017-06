Du går miste om tusenlappar med storbankens låga räntor – här får du bäst sparränta just nu

Svenska hushåll har gått miste om sammanlagt 107 miljarder kronor i förlorade ränteintäkter under de senaste tio åren, genom att välja storbankerna för sitt sparande. Det visar en analys från SBAB över hushållens sparande.



Svenskarna har placerat 940 miljarder kronor på våra sparkonton sedan 2007 – men med en onödigt låg avkastning. Den genomsnittliga sparräntan under den här perioden var 1,1 procent.



Genom att välja storbankerna för sparandet har de svenska hushållen gått miste om sammanlagt 107 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 11 000 kronor per person, enligt SBAB.



Det är Collector som erbjuder högst sparränta just nu på 1 procent – med obegränsade uttag, insättningsgaranti och en lägsta insättning på 500 kronor. Därefter kommer Avida Finans och AK Spar med 0,9 respektive 0,85 procent rörlig ränta, enligt Compricer.



FINANSMINISTERN: VÄLKOMNA BREXIT-BESKED

Finansminister Magdalena Andersson välkomnar att britterna nu lämnat ett tydligt besked om sitt utträde ur EU, men det är ännu för tidigt att säga hur Brexit kommer att påverka Sverige. (DN)

BANKJOBB HOTAS AV BANKSKATTEN

Enligt beräkningar från Bankföreningen och ekonomer från Copenhagen Economics riskerar den föreslagna bankskatten att slå ut uppemot 16 000 jobb i finanssektorn. (DI)

SPOOKY, SA CHEFEKONOMEN

Svenskt Näringslivs chefekonom, Bettina Kashefi, tycker att det är lite "spooky" med både expansiv finans- och penningpolitik när svensk ekonomi befinner sig i högkonjunktur. (DI)

SAAB TROR PÅ INDIENORDER

Saab tror att Indien kommer att bestämma sig i år för vilket stridsflygplan landet ska köpa in och att valet kommer att hamna på svenska Gripen. (SvD)

SAS-CHEF TAR ÖVER SEB?

Rickard Gustafsson kan komma att lämna flygbolaget SAS för att i stället bli ny koncernchef för SEB, uppger källor. (DI)