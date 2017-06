Här är nya skatten som drabbar 300 000 företag – regeringen sågas av näringslivet

"Den skattefördel som i dag finns för finanssektorn och som generar så stora vinster ska minskas. Vi tycker att en del av de här vinsterna från bankerna bör kunna gå till barnen i skolan."



Det säger finansminister Magdalena Andersson om regeringens planerade nya finanskatt från och med 2018, som är tänkt att dra in upp till sju miljarder kronor per år, skriver Dagens Industri.



Förslaget, som just nu är ute på remiss, går ut på att alla företag som omsätter en finansiell tjänst ska betala 15 procents skatt på lönekostnaden.



"De stora vinsterna sticker i ögonen på många människor samtidigt som vi behöver säkra kvaliteten i välfärden" säger Magdalena Andersson.



Men enligt Skatteverket kommer den planerade skatten även påverka företag utanför finanssektorn; e-handelsföretag, elektronik- och vitvarukedjor samt de stora industriföretagen med flera – totalt 318 000 företag.



"Den slår extremt mycket bredare än vad man kunde tro när man hör namnet. Skatten drabbar alla som har någon omsättning av en finansiell tjänst, och det är det många som har" säger Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, till Di.



HEMLIG KRISPLAN I HEXAGON

Hexagons styrelse har en hemlig plan i fall bolagets vd Ola Rollén insideråtalas i Norge. En timeout uppges vara aktuell. Dessutom har en ny tillförordnad vd samt delvis ny organisation tagits fram som krisberedskap. (SvD mån)



GÖTEBORGS HAMN LAMSLAGEN

Striden i containerhamnen i Göteborg trappas upp och Hamnarbetarförbundet varslar om ny strejk den 24 januari. (DI lör)

KOMMUNAL ÖPPNAR FÖR VÅRDVINSTER

LO-förbundet Kommunal öppnar för vinster i vården, och tycker att regeringen i stället ska lägga allt krutet på skolan och äldreomsorgen. (DI lör, DN sön)

KLYFTOR VÄRRE ÄN TROTT

Enligt en rapport från hjälporganisationen Oxfam är skillnaderna mellan de rikaste och fattigaste värre än tidigare känt. Världens åtta rikaste personer äger lika mycket som den fattigaste hälften. (DN Debatt mån)