27-årige svensken tog sin startup från noll till börsen på 10 månader – ”som att åka berg-och dalbana”

I januari 2016 grundade jag startupen CELLINK tillsammans med Hector Martinez. I november var vi listade på Nasdaq och hade växt från två till 16 anställda.



Det vore en underdrift att säga att jag har lärt mig jättemycket under den här resan. Här är fem tips för entreprenörer liksom mig själv, som jag önskar att någon hade gett mig för ett år sedan.



1. Var transparent med dina nyårslöften

Varje företag sätter mål i början på varje år, men för en startup är det här essentiellt för att nå framgång. Jag ger inte bara mig själv löften, men också till mitt tema. Ju fler som vet vad du vill uppnå, desto fler kommer att hjälpa dig på vägen.



Det är viktigt att bygga en arbetsmiljö som uppmuntrar till att tänka stort – att driva en startup är ett lagspel, och alla bidrag räknas. Det är viktigt att vara transparent med din vision för dig själv och för hela företaget.



2. Behåll ditt momentum

Om du någonsin jobbat med en startup vet du att det innebär lång arbetstider veckor i sträck. Som grundare innebär det att ditt bolag blir hela ditt liv; du kommer att äta, sova och andas din startup. Då är det lätt hänt att du går in i väggen och tappar målet ur sikte.



Sätt upp veckomål – både för dig och ditt team – för att undvika detta, och ägna tid åt att bonda som team.



Oavsett om det handlar om att ha lunch tillsammans en gång i veckan eller att ta en kaffepaus i 30 minuter och rensa hjärnan, så är det viktigt att kunna ta ett steg tillbaka och ladda upp med positiv energi. Om det känns som att dina kollegor är dina vänner kommer det att ge naturligt momentum.



3. Var aktiv på sociala medier

Att driva en startup kräver så pass mycket annat arbete att din närvaro på sociala medier tenderar att nedprioriteras, oftare än vad du kanske vill. I början är det ofta grundarna som gör alla arbetsuppgifter själva, allt från bokföring till sociala medier.



Om du själv inte har tid att driva dina sociala kanaler så hitta någon annan som kan göra det åt dig. Oavsett om dina kunder kommer från sociala medier eller inte är det viktigt att ha en digital närvaro.



Om du ska upprätthålla en närvaro på sociala medier är det viktigt att vara konsekvent. Att hålla dina kanaler uppdaterade är inte bara bra för varumärkes-engagemang, men också din generella image.



4. Det är ok att säga nej

När du driver en startup kommer du ofta uppleva att folk kommer att försöka dra i dig från flera olika håll samtidigt – en investerare säger en sak medan en styrelsemedlem säger något annat. Till en början är det här särskilt vanligt förekommande och sinkar din beslutsprocess.



Att driva en startup innebär en hel hög med utmaningar. Gör dig själv en tjänst och vänj dig vid Jim Camps favoritord: nej. Ju mindre du försöker göra alla nöjda, desto mindre stressad kommer du att vara. Även om det är viktigt att vara öppen inför andras råd är det alltid okej att stå upp för vad du tror på.



5. Var ödmjuk, men fira dina framgångar

Att jobba med en startup är som att åka berg- och dalbana – det går upp och ner. När det går bra är det 100 procent okej att fira.



Alla framgångar behöver inte visas upp offentligt – det är väsentligt att inte skryta. Förbli ödmjuk, men stolt – på så vis kan den känslan hjälpa dig när det sedan ofrånkomligen går nedåt ett tag.