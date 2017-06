Världens främsta kaffe-forskare: Så många koppar borde du dricka per dag

Ute på kontoren duggar kaffemaskinerna tätt. Detsamma gäller alla rapporter om huruvida kaffe är bra eller dåligt för effektiviteten och hälsan.



Därför bestämde jag mig för att låta en av världens allra främsta koffeinexperter– professor Peter J Rogers vid Bristol University i England – reda ut frågan en gång för alla.



Han har lett flera omfattande studier om koffeinets effekter.



”Generellt är det faktiskt närapå ett nollsummespel att dricka kaffe eller te”, säger Peter J Rogers.



Hans studier visar nämligen att ju mer kaffe vi dricker desto mer toleranta blir vi mot drogen – ja, koffein räknas faktiskt som en drog. Till slut är vi så toleranta att vi får svårt att nå en uppiggande effekt. Samtidigt är just den effekten något av en illusion.



Då vi inte dricker kaffe under natten vaknar vi som regel i ett tillstånd som närmast kan liknas vid abstinensbesvär, hos en person som försöker vänja sig av med sitt drogberoende.



”Kaffedrickare upplever visserligen att man blir mer pigg och alert på morgonen, men då jämför man med det abstinensliknande tillståndet. Sanningen är faktiskt att den som dricker kaffe på morgonen inte blir mer alert än en person som inte brukar dricka kaffe”.



Kaffedrickare blir dessutom tröttare senare på dagen, enligt Peter J Rogers.



Därmed kan man lite skämtsamt säga att allt kokar ned till att kaffet inte ger så positiva effekter för effektiviteten som många kanske tror. Peter J Rogers har dock inte djupstuderat vad som skulle hända med personalens effektivitet om företag plötsligt började plocka bort kaffemaskinerna.



Man får heller inte glömma att kaffeapparater ger en positiv effekt i det att folk inte bara får en naturlig möjlighet att ladda sina batterier och vara sociala, utan också lite motion. Det ständiga vätskeintaget ger också fler toalettbesök och ytterligare motion.



En liknande effekt skulle naturligtvis kunna uppstå för den som intar koffeinfritt kaffe eller te. Men långt viktigare med sådant kaffe är att så få i världen dricker det att forskarna inte kunnat dra långtgående slutsatser om det ger samma häloseffekter som vanligt kaffe.



Peter J Rogers forskning visar nämligen att kaffe ger minskad risk för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke.



En ytterligare positiv hälsoeffekt är minskad risk för nedsatt kognitiv förmåga. Problemet är bara att kaffe samtidigt ger ett ökat blodtryck.



”Det är egentligen ganska förvånande med tanke på att ökat blodtryck snarare borde öka risken för exempelvis hjärtinfarkt eller stroke”.



Peter J Rogers menar att förklaringen måste vara att kaffe har andra beståndsdelar än just koffein som kompenserar effekterna av att blodtrycket ökar.



Professorns karriär inleddes som biologistudent, för att därefter sadla om till psykolog med intresse för aptit- och viktrelaterade frågor – det vill säga: vad är det som gör att vi väljer att inta viss mat och dryck. Här blev han särskilt intresserad av just koffein.



Resonemanget löd att det finns många andra drycker som smakar minst lika gott som kaffe, men konsumtionsnivån ligger inte ens i närheten. Peter J Rogers har därför kommit fram till att precis som att smaken är viktig för andra droger som konsumeras via munnen – som öl, vin och cigaretter – är det eventuella stimulerande effekter som avgör om vi blir storkonsumenter eller ej.



Personligen gillar professorn visserligen smaken av kaffe, men dricker numera endast koffeinfria varianter. Undantag gäller för om han ska köra bil längre sträckor sent in på kvällen.



”Det är inget jag rekommenderar, men jag har upplevt att jag inte känner mig lika trött då”.



Oavsett om det verkligen är så, med tanke på de andra rönen, drivs det mesta kaffe- och te-drickandet i världen av ett undermedvetet behov att skaka av oss den abstinensliknande känslan, enligt Peter J Rogers.



Den person som rent allmänt känner sig extra stressad, eller har en tuff arbetsuppgift hängande över sig, och stjälper i sig kaffe gör sig själv en björntjänst, menar han.



”Vi har sett att intag av stora mängder kaffe snarare leder till ökad ångest och stress”.



Rent tekniskt klassificeras kaffeberoende som dagligt intag där man utan drogen anser sig ha svårt att prestera eller fungera väl. Den som vill sluta eller åtminstone dra ned på kaffet går dock en betydligt lättare brottningsmatch till mötes än den som vill fimpa för gott.



”Du kan visserligen få influensaliknande symtom och huvudvärk ett par dagar, men sedan upphör suget”.



Den som vill fortsätta att dra nytta av kaffets, i alla fall till synes, uppiggande effekter utan att riskera att bli slö senare på dagen gör bäst i att dricka max 2-3 koppar per dag, enligt Peter J Rogers.



En kopp på morgonen, en runt lunch och möjligen en på kvällen – lite beroende på hur svårt man har att somna.



”Dåsigheten som är förenad med det abstinensliknande tillståndet gör att en del har lättare att somna på kvällen”.



Regelbundna kaffekonsumenter bör dock vara särskilt vaksamma på helgen, då kanske kaffemaskinen inte går lika varm som på kontoret. Lagom till lördagskvällen kan man vara både trött och få huvudvärk, enligt Peter J Rogers.



Peter J Rogers växte upp i 60-talets England. Ungefär som att många franska barn tidigt kommer i kontakt med vin lärde han sig att dricka te med mjölk i unga år.



”Du utvecklar en smak för det, samtidigt som te och kaffe blir en del av din livsstil. Jag är ändå övertygad om att världen inte skulle bestå av så många kaffe- och tedrickare om inte koffeinet hade gjort oss så beroende”, säger Peter J Rogers.



Den som vill börja dricka kaffe kan räkna med att få en rejäl vakenhetseffekt, men även ångest. Effekten är som starkast under de första 10 minuterna, men avtar successivt närmaste 2-3 timmarna för att sedan försvinna helt. Nästa gång gör den ökade toleransen att man snabbare når peaken, enligt Peter J Rogers.



Då det gäller te och dess eventuella hälsoeffekter har han inte sett någon avslappnande effekt, men däremot bidrar te till att sänka blodtrycket.



I framtiden räknar han med att människor kommer att fortsätta dricka stora mängder te och kaffe – även om det lär bli allt vanligare med koffeinfria varianter. Han vill ändå passa på att förmedla budskapet att man inte ska oroa sig så mycket över sitt te- eller kaffedrickande jämfört med bristfällig motion eller övervikt.



”Koffeinet har visserligen ingen större påverkan på vår prestation, men det finns betydligt bättre nyårslöften än att börja dricka mindre kaffe”.



Forskarvärlden har inte lyckats komma underfund med varför vissa får ont i magen av att dricka kaffe. Peter J Rogers menar att det mesta pekar på att det inte beror på koffeinet, utan snarare någon annan substans i kaffet.



Men varför slutade du med kaffe om det nu inte är så farligt?

”När jag reser runt och föreläser om min forskning får jag ofta frågan om jag själv dricker kaffe. För att kännas trovärdig och slippa frågan blev det helt enklare att bara säga att jag inte är någon koffein-konsument, haha.”