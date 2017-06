Svenskarna dåliga på att kräva ersättning vid försenade flyg – går miste om 1 miljard

Under hela 2016 gick svenska flygresenärer miste om sammanlagt en miljard kronor i ersättning. Det uppskattar bolaget Gate 28, som specialiserar sig på att hjälpa resenärer få kompensation (mot en provision), skriver Dagens Industri.



Om ditt flyg inom EU försenas med mer än 3 timmar har du rätt till en kompensation på upp till cirka 4 000 kronor, enligt ett EU-direktiv från 2004.



Antalet försenade och inställda flyg har ökat med 30 procent – under 2016 var det totalt 5 917 avgångar mellan Sverige och andra EU-länder som ställdes in eller försenades grovt.



Sammanlagt 473 000 svenska resenärer drabbades, men det vara bara färre än hundra som sökte ersättning. Varje resenär hade kunnat få i genomsnitt 2 000 kronor i kompensation, uppger Gate28.





VEM BLIR NÄSTA RIKSBANKSCHEF?

DN inleder spekulationerna om potentiell efterträdare till Riksbankschefen Stefan Ingves med att räkna upp Karolina Ekholm, Jens Henriksson, Cecilia Skingsley och Thomas Östros som tänkbara kandidater. (DN)

HEXAGON SKA VÄLJA NY ORDFÖRANDE

Melker Schörling AB:s tillträdande vd Gun Nilsson är het kandidat till att ta över ordförandeposten i Hexagon, erfar Di. (DI)

KONSOLIDERING VÄNTAS I PRESSAD BRANSCH

Storspelare i industrin eller riskkapitalister väntas bli nästa hemvist för Atlas Copcos vägvältstillverkare Dynapac, som Atlas Copco på torsdagen bekräftade är till salu. (DI)

NÄRINGSLIVET HYLLAR STOPP FÖR KVOTERING

Näringslivstopparna hyllar beskedet att förslaget på kvotering i bolagsstyrelserna stoppas. Men flera säger att hotet om kvotering har gjort att valberedningarna fått upp ögonen för kompetenta kvinnor. (DI)

TRUMP SÄNKTE LÄKEMEDELSBOLAGEN

Donald Trumps tal om att införa prisförhandlingar sätter press på läkemedelsbolagen runt om i världen. Det finns en risk att sektorn kommer att leva i osäkerhet under kommande fyra år, bedömer analytiker. (DI)