Stjärnsäljaren: Så använder jag sociala medier för att ta hem affären

"Jag behöver inte be om lov när jag kontaktar toppcheferna – och jag blir förvånad hur lätt jag får deras uppmärksamhet."

För stjärnsäljaren Pontus Henningsson är sociala medier som Linkedin det bästa säljverktyget.



1. PROVA PÅ SOCIAL SELLING

"Samtliga medarbetare på SAS Institute får gå en grundkurs i social selling. Antingen för ambassadörskap eller för renodlat sälj.



Social selling till konsumenter kontra företag skiljer sig åt. Det förstnämnda handlar mer om att likt Filip Tysander med sina Daniel Wellington-klockor använda sociala medier i marknadsföringssyfte för att snabbt nå stora volymer, medan jag snarare utbildar kunderna.



Begreppet är något missvisande i och med att det handlar om att integrera sociala medier i säljprocessen, snarare än att göra själva försäljningen online. "



2. ALDRIG MER DÅLIGA KUNDBESÖK

"Linkedins rankning mäter social selling efter fyra områden: etablering av personligt varumärke, identifikation av rätt personer/ prospekt, nätverkets kvalitet och engagemang i Linkedingrupper. Förr i tiden var många säljare väskdängare som åkte på kalla kundbesök och mässor. Det blev många långskott. Genom social selling kan du successivt bygga kundrelationer och filtrera ineffektiva kundbesök."



3. HÄNG DÄR KUNDERNA HÄNGER

"Linkedins premiumtjänst Sales Navigator sorterar bolag och personer. Där kan du enkelt nå beslutsfattare och följa med på deras beslutsresa. Du kan gå med i olika forum. Linkedinprofiler gör det enklare att finna gemensamma nämnare som dörröppnare. Det blir mjukare försäljning än cold call med dålig hitrate. "



4. LÖS DERAS PROBLEM

"60-70 procent av inköpsbesluten fattas online genom att fråga bekanta via Twitter, Googla med mera. Har du fått nys om något kan du säga att 'jag har förstått att du har ett problem och kan följa med i processen'. Förr kanske du ringde och kom överens om att höras om en månad, men då har tusen saker hunnit hända. Den våta drömmen för en säljare är att få vara med kunden i den dagliga verksamheten och lösa problem. Men det är inte praktiskt genomförbart och här kan social selling fungera som ett mellanting."



5. VÅGA VARA PERSONLIG

"Det häftiga med social selling är att du kan skriva till vem som helst. Det är lätt att darra på manschetten när du kontaktar höjdare och jag har fört dialoger med ledande personer i våra största börsbolag, men jag försöker vara mig själv och tänka på att vi alla är människor. Det underlättar såklart att SAS Institute vuxit senaste åren på grund av kraftigt ökade datavolymer i samhället, men jag kan ibland bli förvånad över hur enkelt det är att få kontakt med topparna.



Ibland när jag kontaktar dem säger jag: 'Ni har all den här datan, men gör inget av den. 'Då får vi ofta till en bra dialog."