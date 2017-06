Så möter du utmaningen som lätt triggar en kostnadsjakt

Det har gått drygt två år sedan Nederländerna gick hårt fram med ett omfattande provisionsförbud. Syftet var dels att skydda kunden på sparmarknaden, dels underlätta för kunden att fatta beslut.



Bob Hendriks, retailchef på kapitalförvaltaren BlackRock i Nederländerna och i Norden, sammanfattar sina slutsatser av regleringen som följer med EU-regelverket Mifid2:



*Starta i mycket god tid om du vill anpassa dina affärsmodeller efter det nya regelverket.

* Den som endast anstränger sig för att kapa kostnader, anpassar sig ensidigt. Det finns större vinster på att visa vilket extra värde du tillför kunden och visa på vad det kostar – det ger kunden en möjlighet att förstå.

* Tänkt stort och hur man kan förändra hela organisationen i linje med regelverket, inte enbart de delar som är mest berörda.

* Tveka inte att fråga partners om hjälp.

* Försök förstå vad lagstiftaren har för syfte med de aviserade förändringarna – "vad är det som lagstiftaren vill uppnå?"

* Var rädd om all tänkbar data och gör allt för att kunna analysera den – det är guld värt!

* Mifid2 är det ett hot eller möjlighet – vägvalet är avgörande för beslut och anpassningar.

De flesta marknadsaktörerna i Nederländerna reagerade med en kostnadsjakt 2014. De ville skapa utrymme för att kunna sänka avgifterna ut mot kund. En sammanställning från BlackRock visar att produkter, som kan gå in under ’execution only’ – det vill säga att banken utför en transaktion åt en kund utan att göra en passandebedömning – ökat sin marknadsandel med 10 procent relaterat till tillgångar under förvaltning (AUM), de senaste två åren. Diskretionär förvaltning har haft en motsvarande positiv utveckling under perioden. Rådgivare som ensidigt skurit i sina kostnader har tappat marknadsandel om 20 procent.

”Finansmarknadens aktörer, oavsett om de väljer att förklara sig oberoende eller inte, måste övertyga kunderna om att det finns ett mervärde trots kostnader som faktiskt redovisas och tas ut”, säger Bob Hendriks.