Här är svenska utbildningarna som ger dig högst ingångslön

Vill du få en hög ingångslön efter examen i Sverige är det områdena juridik, samhällsvetenskap och teknik som gäller. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv.



Masterprogrammet i Data- och Systemvetenskap på Uppsala Universitet är bäst i Sverige med en meddelön på 35 000 kronor per månad efter examen. Maria Elander, avtalsansvarig för IT och Telecom på Sveriges Ingenjörer, förklarar varför just den utbildningen ger så bra ingångslön.



”Dels är det närheten till Stockholm, där finns flest jobb inom data. Sedan är det nätverkstänkandet, det är bra kåranda mellan ingenjörer” säger hon till Allastudier.se



Därefter följer masterprogrammen Väg- och vattnebyggnad samt Datateknik, båda på KTH, med meddelöner efter examen på 32 939 respektive 32 548 kronor i månaden.



Företagsekonomi på Handelshögskolan, Riskhantering på Lunds Universitet och Data- och Systemvetenskap på Stockholms Universitet är andra program som ger en bra första lön efter examen.



Sett ur ett löneperspektiv är masterprogrammet i Kultur- och mediegestaltning på Linköpings Universitet den sämsta investeringen; den genomsnittliga ingångslönen efter examen ligger på 20 944 kronor per månad.



Topp 10 ingångslöner efter examen (meddelön per månad):

Data- och systemvetenskap, Uppsala universitet: 35 000 Väg- och vattenbyggnad, Kungliga tekniska högskolan: 32 939 Datateknik, Kungliga tekniska högskolan: 32 548 Företagsekonomi, Handelshögskolan: 32 478 Riskhantering, Lunds universitet: 31 863 Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet: 31 400 Industriell ekonomi, Kungliga tekniska högskolan: 31 351 Statsvetenskap, Försvarshögskolan: 31 000 Industriell ekonomi, Lunds universitet: 30 745 Statsvetenskap, Umeå universitet: 30 500



Källa: Allastudier.se, Svenskt Näringsliv.