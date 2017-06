Dagbok från en startup – del 1

Jag flyttade till Stockholm från Leksand i slutet av sommaren 2012. Sedan dess har jag inte bara tagit en högskoleexamen – jag har också hunnit med både utbrändhet och depression. Studie efter studie visar tråkigt nog att jag är långt ifrån ensam om detta.

Det finns till exempel statistik från 2014 där det framgår att den psykiska ohälsan bland unga är tre gånger så hög idag jämfört med under början av 90-talet.



Detta vill jag försöka ändra på. Det pratas ofta om att det är viktigt att prata om ämnet, så det är en bra ände att börja. Utöver det vill jag vara mer konkret, och bidra med något som folk kan använda i vardagen för att faktiskt må bättre.



Det här är bakgrunden till Experimental, ett projekt som drogs igång under slutet av 2016. Jag och mina två vänner, Daniel Cassel och David Uddare Sevelin, ska ta fram en app, med vilken vi vill försöka hjälpa folk att motverka den ständigt växande trenden av stress och nedstämdhet. Tanken är i korthet att du ska kunna kartlägga hur du mår från dag till dag, och samtidigt identifiera vilka tankar som får dig att må bra respektive dåligt. På så vis hoppas vi att du ska kunna förebygga det dåliga och förstärka det bra.



Idén bakom Experimental fick jag under våren 2015, mot slutet av utbildningen. Sen dess har den legat på is till fördel för tentor, jobb och andra startup-idéer. Var och en av oss i teamet har över ett års erfarenhet av att grunda och driva en startup, och vi hoppas att våra gemensamma erfarenheter ska kunna hjälpa detta projekt att hjälpa andra.



David studerade samtidigt som jag på Handelshögskolan i Stockholm och vi driver tillsammans med en tredje person ett företag som utvecklar en global nyhetstjänst. Daniel är KTH-student och driver även han ett startupföretag, ett platsbaserat socialt nätverk. Vi tre lärde känna varandra hösten 2015, då vi alla satt på KTH:s innovations-inkubator med våra respektive bolag. Att det sen skulle leda till ett gemensamt projekt var inget vi förutsåg, men det är väldigt spännande!



Jag kommer att dela med mig av vår resa med Experimental i både text och film. Något jag vill belysa är att vi inte bara kommer att dela med oss av framgångar och berätta hur bra allt går – det vore inte en korrekt bild av verkligheten!



Sanningen är snarare att arbetet med en startup till största del innebär att testa, misslyckas och testa igen. Du kan därför räkna med att jag kommer dela med mig av många misslyckanden längs vägen.



Vi kommer att göra felaktiga antaganden, vi kommer att byta riktning, och det är inte ens säkert att projektnamnet är detsamma om ett halvår. Berättelsen kommer att vara brutalt ärlig och öppen, och jag kommer inte göra några försök att försköna vår situation. Hoppas att du tycker att det blir en rolig resa att följa!



Synpunkter och frågor kommer att tas emot med öppna armar, och jag nås på sam@experimental.se.



Vi hörs snart igen!